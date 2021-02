Torino, Nkoulou non rinnova: il centrale verso l’avventura in Premier

Torino, Nkoulou lascerà a zero in estate: sul centrale diversi club di Premier League. L’addio appare certo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Nicolas Nkoulou non rinnoverà il proprio contratto con il Torino in scadenza nel prossimo giugno. Per il centrale sarebbero diverse le sirene provenienti dalla Premier League, sua probabile prossima destinazione.

Il lavoro diplomatico di Vignali, ds granata, non è bastato a ricucire i rapporti tra il giocatore e la dirigenza granata già incrinatisi nel 2019.