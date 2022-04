Torino, non solo Joao Pedro: un altro attaccante del Cagliari nel mirino

Il Torino fa la lista della spesa in casa Cagliari. Cairo e Vagnati pronti a corteggiare non solo Joao Pedro per l’attacco

Con l’addio sempre più probabile di Andrea Belotti ai colori granata e con Simone Zaza che non rientra più nei progetti, il Torino è costretto ad andare alla ricerca di un attaccante che per caratteristiche tecniche e realizzative si avvicini a quelle del Gallo. Stando a quanto riportato stamane da Tuttosport, Cairo e Vagnati avrebbero inserito nella “lista della spesa” due giocatori del Cagliari.

Accanto al nome del solito Joao Pedro che rimane comunque l’obbiettivo primario, ecco spuntare quello di Giovanni Simeone per il quale l’Hellas Verona (squadra in cui è attualmente in prestito), secondo le notizie trapelate in questi giorni, ha pronto il riscatto per tenerlo a titolo definitivo in gialloblù.