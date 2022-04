Torino, Ola Aina è tornato: sarà un’arma in più per il finale di stagione

Juric si gode la prova convincente di Ola Aina contro la Lazio. Il nigeriano sarà un’arma in più per il finale di stagione

Prima Lazio-Torino del sabato di Pasqua, Ola Aina non giocava una partita da titolare dal 22 dicembre scorso. Un’eternità quasi, ma va anche considerato che il calciatore era partito per la Coppa d’Africa con la Nigeria. In quel mese aveva poi perso il posto, con Vojvoda e Singo che davano grandi garanzie a Juric sulla fascia.

All’Olimpico contro la Lazio, però, Ola Aina ha messo in campo una prestazione precisa e concentrata che ha convinto l’allenatore del Torino. L’esterno, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà un’arma in più dei granata per il finale di stagione e l’allenatore croato potrebbe dargli nuovamente spazio dal 1′ nel prossimo match contro lo Spezia.