Torino, Pellegri: «Lavoro al massimo. Con la Lazio sarà gara dura»

Pietro Pellegri, attaccante del Torino prossimo avversario della Lazio, ha parlato ai microfoni ufficiali del club del match di sabato

LE PAROLE – «Cercherò di allenarmi al massimo, come sto provando a fare nelle ultime settimane. Se Juric mi darà spazio cercherò di aiutare la squadra come meglio posso. Sicuramente la Lazio è una grande squadra, sarà una partita dura. Come anche tutte le ultime partite sono state dure».