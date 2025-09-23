Torino, Cairo torna al Filadelfia: il messaggio del patron e le speranze di Baroni con il Pisa

Urbano Cairo al Filadelfia, ecco cos’è successo nell’allenamento odierno, tra il messaggio del patron del Torino e le speranze di Marco Baroni col Pisa

Nuvole plumbee aleggiano nel cielo dello Stadio Filadelfia, e non ci riferiamo soltanto alle condizioni atmosferiche (le temperature stanno come naturale che sia calando giorno dopo giorno nel capoluogo piemontese). La sconfitta contro l’Atalanta nell’ultima gara di Serie A disputata tra le mura amiche, ha gettato nuovamente la squadra allenata da Marco Baroni in un’ombra di frustrazione e delusione. Non solo perché i granata hanno fallito un possibile test di maturità dopo quanto di buono palesato nel match precedente con la Roma, ma proprio per come il ko contro i ragazzi di Ivan Juric è maturato. I tre gol subiti – su errori scolastici della difesa granata – parlano chiaro, a cui sommare le poche idee (e per giunta molto confuse) palesate in fase di attacco.

Fortuna vuole (se di “fortuna” si può parlare) che Duvan Zapata e compagni torneranno subito in campo, visto l’imminente arrivo del secondo turno di Coppa Italia. Giovedì 25 settembre il Torino ospiterà infatti il Pisa di Alberto Gilardino, con calcio d’inizio fissato alle 21 in punto. Occasione quindi, per dimenticare al più presto la debacle contro la Dea, ma soprattutto dare dei segnali di crescita e di identità ad una manovra di gioco fino a questo momento davvero difficile da decifrare e per giunta spesso inconcludente.

«Come trovare l’identità del Torino? L’unica cosa che non mi spaventa è il lavoro. Ho gestito situazioni come queste, quindi lo farò anche adesso» ha spiegato categorico l’ex allenatore della Lazio nell’ultima conferenza stampa post partita. E ancora: «Però come ho detto si parte dall’atteggiamento, che abbiamo avuto con Fiorentina e Roma. Oggi dopo il gol la squadra non ha più più portato pressione e siamo andati indietro. Non deve avvenire principalmente è l’atteggiamento mentale».

Proprio in previsione dell’appuntamento col Pisa questo pomeriggio il Torino si è regolarmente allenato al Filadelfia. Nel video diramato dal club sabaudo sul proprio canale YouTube si può notare i granata intenti a calcare il terreno di gioco del campo secondario del centro sportivo sotto gli occhi del patron Urbano Cairo. L’editore alessandrino (contestato dalla tifoseria prima e durante l’ultima partita) ha quindi salutato con strette di mano e scambiato qualche battuta con alcuni degli stessi giocatori. Nel medesimo filmato si intravede infine lo stesso Baroni – con ogni probabilità al termine della seduta – raccogliere i suoi a semicerchio ed intrattenere con essi un discorso. Ora contro i toscani servirà imperativamente passare dalle parole ai fatti, per allontanare le nuvole con i nerazzurri servirà vincere e, possibilmente, convincere.