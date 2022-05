Torino, Pobega: «4 maggio? Non vedo l’ora, voglio celebrare la storia granata»

Il centrocampista granata Pobega ha parlato della celebrazione in memoria del Grande Torino che si terrà il 4 maggio

Tommaso Pobega, centrocampista del Torino, ai microfoni di Torino Channel ha parlato dopo la partita vinta in casa dell’Empoli. Tra gli argomenti toccati anche quello riguardante le celebrazioni in memoria del Grande Torino del 4 maggio.

4 MAGGIO – «Io non vedo l’ora, sono veramente curioso di capire com’è. Vedo l’attaccamento alla storia, non vedo l’ora di andare lì con i tifosi e celebrare la storia del Torino».

EMPOLI – «Abbiamo fatto un primo tempo ordinato in cui dovevamo essere più efficaci. Dopo il loro gol siamo stati bravi a non disunirci, ad attaccare e a cercare il gol. 50 presenze in Serie A? Il mio sogno l’ho coronato già con la prima presenza, ora devo lavorare sempre di più per arrivare a 100».