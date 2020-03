Torino Primavera, uno stop forzato con l’ansia dei playout: i granata di Sesia alla ripresa dovranno risalire la china

Ferma la prima squadra, in casa Torino, fermo anche tutto il resto dell’attività. Compresa quindi la Primavera di mister Sesia, impelagata in una situazione di classifica tutt’altro che rosea.

I granata, infatti, dopo l’ultimo turno di campionato sono a tutti gli effetti scivolati in zona playout. Uno scenario che saranno chiamati a scongiurare – coronavirus permettendo – alla ripresa del campionato. Per evitare il concreto rischio di scivolare in Primavera 2.