Torino, quanti punti sprecati: la matematica direbbe Europa League

Il Torino ha sprecato sedici punti nell’arco della stagione di Serie A: i granata sarebbero in lotta per l’Europa League

Il Torino ha gettato al vento altri punti preziosi contro il Parma, ma non è la prima volta che si fa rimontare da una situazione di vantaggio. Il trend negativo accompagna i granata dall’inizio della stagione.

Con maggiore cinismo e attenzione, il Torino avrebbe sedici punti in più in classifica e sarebbe in piena corsa per l’Europa League. Un fattore sicuramente da non sottovalutare.