Torino, Ricci: «Rispetto al passato c’è una cosa da migliorare»

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia granata: le dichiarazioni a Dazn

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE – «Ho fissato qualche obiettivo. Mi sono detto che rispetto al passato devo fare di più e migliorare, come realizzare qualche gol o assist. Ma verranno durante le partite, non bisogna pensarci altrimenti si ottiene l’effetto contrario. Da squadra, dobbiamo continuare così e non porci obiettivi grandi ma pensare giorno per giorno».