Torino, è tempo della rivoluzione: tra saluti e nuovi arrivi

Il Torino ha chiuso la sua stagione e ora si prepara alla rivoluzione estiva, tra saluti e nuovi arrivi

Il Torino ha chiuso la stagione nel modo peggiore. Il saluto ai suoi tifosi è stato amaro con lo 0-3 subito contro la Roma. Juric in conferenza ha dato il via alla rivoluzione e ha chiesto almeno dieci arrivi.

In porta saluterà Milinkovic Savic, tra gli obiettivi ci sono Cragno e Gollini, con il primo ci sarà da aspettare la situazione Cagliari. In difesa Ansaldi ha salutato, Bremer saluterà e servirà andare sul mercato per rinforzarsi. In mediana Mandragora potrebbe restare, anche se c’è da risolvere la questione riscatto con la Juve. Pobega tornerà al Milan per restare in rossonero. Brekalo torna al Wolfsburg e per Praet ci sono più dubbi che certezze con il Leicester. In attacco Belotti deciderà a giorni la sua scelta se restare o andare via dal Torino. Tante situazioni in ballo e la volontà di ringiovanire una rosa che sotto la guida di Juric può crescere tanto.