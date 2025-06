Torino, ancora lavori al Robaldo: a che punto è il centro sportivo granata – VIDEO 

Torino, ancora lavori all’impianto del Robaldo, vediamo a che punto è e cosa manca al futuro centro sportivo dei granata. Il video

(Lorenzo Bosca – Inviato al centro sportivo Robaldo). Continuano i lavori al Robaldo. Parliamo, naturalmente, del futuro centro sportivo del Torino: destinato ad accogliere le formazioni giovanili granata dall’Under 12 fino alla Primavera. A poco più di un anno e mezzo dalla presentazione del progetto (era il 15 dicembre del 2023) l’impianto di Strada Castello di Mirafiori si presenta ormai in una fase avanzata, per quanto manchino ancora all’appello diversi elementi.

La data del 4 maggio 2025, inizialmente fissata come traguardo per l’inaugurazione completa, è ormai superata. Alcuni aspetti tecnici inattesi hanno richiesto tempi maggiori del previsto, causando uno slittamento nei lavori. Il Torino confida ora di poter rendere operativo il centro in tempo per l’inizio della prossima stagione, seppure come spiegato restano da ultimare parti fondamentali della struttura.

Se i quattro campi in erba sintetica – tre dei quali a misura regolamentare – sono pronti (così come le due tribune principali a bordo degli stessi), il corpo edilizio collocato all’ingresso del centro, che ospiterà spogliatoi, infermeria, palestra, uffici e sale tecniche, è ancora in fase di costruzione. La struttura si presenta attualmente con ponteggi a vista, segno dei lavori ancora in corso e necessari per completare lo stesso edificio in muratura, appunto.

Solo con quella parte ultimata sarà infatti possibile trasferire stabilmente le varie squadre del vivaio piemontese in un’unica sede, come previsto peraltro dal piano tecnico e organizzativo. Il Robaldo rappresenta dunque un progetto importante in casa Torino, con l’obiettivo di offrire un ambiente funzionale per la crescita delle future promesse granata. Dopo inspiegabili anni di attesa (il club di Via Viotti, pensare, ha il terreno in concessione da quasi un decennio), sarà quindi necessario pazientare ancora qualche mese prima di vedere finalmente l’impianto pienamente operativo. Il video esclusivo di CalcioNews24.