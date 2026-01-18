Torino Roma, il neo acquisto Malen subito in gol! Prima la rete annullata, poi la prima gioia in giallorosso

Torino Roma, Malen debutto da urlo: prima il gol annullato, poi la sua prima firma giallorossa. Ecco cosa è successo

Malen si è presentato nel migliore dei modi alla sua prima con la Roma, diventando subito protagonista nella sfida contro il Torino. L’attaccante olandese, arrivato dall’Aston Villa, ha vissuto una mezz’ora iniziale di grande intensità e qualità.

Al 25’ aveva trovato il suo primo gol in giallorosso, ma l’intervento del VAR ha portato Chiffi ad annullare la rete per una posizione di fuorigioco del numero 14. La decisione è stata comunicata chiaramente dal direttore di gara dopo la revisione delle immagini.

La delusione è durata pochissimo: appena un minuto più tardi, su un perfetto assist di Dybala, Malen ha firmato il vantaggio romanista con un gol stavolta regolare. Nei primi trenta minuti la nuova coppia offensiva ha mostrato un’intesa sorprendente, scambiandosi palloni e creando ripetutamente pericoli alla difesa granata.

