Allo stadio Grande Torino, il match valido per il recupero della 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Sassuolo sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Sassuolo si affrontano nel match valido per il recupero della 24ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Torino Sassuolo 0-1 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

2′ Tiro di Toljan – Ci prova il numero 22 neroverde cn una conclusione dalla fascia bloccata facilmente da Sirigu

6′ GOL DI BERARDI – Djuricic mette in mezzo dal lato corto dell’area per Caputo che appoggia di testa per l’accorrente Berardi il quale gira la palla in rete trafiggendo Sirigu.

8′ Sanitari in campo – Duro scontro a centrocampo tra Sanabria e Magnanelli a contatto in uno stacco aereo: entrano i sanitari

14′ Mandragora vicino al gol – Bella azione dei granata con la sponda di testa di Belotti che premia l’inserimento di Mandragora: l’ex Udinese tira da posizione ravvicinata ma Consigli respinge bene

15′ Chance per Murru – Cross di Ansaldi per l’altro esterno Murru che colpisce di testa e costringe Consigli a rifugiarsi in angolo

16′ Ancora Consigli protagonista – Colpo di testa di Sanabria su cross di Lyanco e il portiere degli emiliani para ancora in due tempi, anticipando Izzo dopo la prima respinta.

18′ Proteste del Toro – Sanabria va giù in area di rigore dopo un contatto con Ferrari ma per Mariani non c’è nulla

22′ Defrel spreca tutto – Defrel viene smarcato bene da Caputo con una bella sponda ma al momento del tiro scivola, calciando sul con il sinistro sul piede destro: palla che Sirigu raccoglie comodamente

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Torino Sassuolo 0-1: risultato e tabellino

RETE: 6′ Berardi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ujkani, Gojak, Zaza, Ricardo Rodriguez, Singo, Verdi, Bonazzoli, Vojvoda, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Davide Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. A disposizione: Pegolo, Ayhan, Boga, Maxime Lopez, Peluso, Muldur, Raspadori, Chiriches, Traore, Haraslin, Locatelli, Kyriakopoulos. Allenatore: Roberto De Zerbi

ARBITRO: Mariani