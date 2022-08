Torino, sfoltire la rosa per i prossimi innesti

Il Torino ha necessità di vendere per liberare spazio in rosa e sul monte ingaggi per i prossimi arrivi: il punto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino ha bisogno di vendere per abbattere il monte ingaggi in attesa dei prossimi arrivi per rinforzare la rosa.

Tra i nomi in uscita, ci sono anche Zaza, che ha un timido interessamento dall’Arabia Saudita e Verdi, monitorato dalla Salernitana. Più concrete le piste che portano all’uscita di Izzo: il difensore piace sia al Valencia di Gattuso che all’Udinese.