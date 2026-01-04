Torino, Simeone: «Che ragazzo è Njie? È forte». Poi il (simpatico) paragone con quel big del Milan

Torino, simpatico siparietto tra Giovanni Simeone e Alieu Njie dopo la vittoria contro il Verona, ecco cosa hanno detto i due granata

Tre punti (pesantissimi) e altrettanti gol: il Torino di Marco Baroni espugna lo Stadio Marcantonio Bentegodi nel migliore dei modi. I granata cancellano il ko contro il Cagliari con cui avevano chiuso il 2025 (arrivato peraltro dopo i successi contro Cremonese e Sassuolo) e inaugurano il nuovo anno con la vittoria maturata questa sera contro il Verona targato Paolo Zanetti. Termometro di una squadra inconfutabilmente in crescita, pur in costante “lotta” con alcune difficoltà strutturali palesate sin dall’inizio del suo campionato.

Protagonisti della gara Giovanni Simeone e Alieu Njie, che insieme al collega Cesare Casadei hanno confezionato il successo dei piemontesi con le loro marcature. Sono proprio il bomber argentino e il funambolo svedese – non a caso – a presentarsi nel corner delle interviste a fine partita a bordo campo. Simpatico il siparietto ai microfoni di Sky Sport tra i due del Torino; con tanto di allusione – da parte del Cholito riferendosi al compagno di squadra – alla stella del Milan Rafael Leao. Lo scambio di battute dopo Verona Torino:

SIMEONE – «Che ragazzo è Njie? È forte. Io l’ho sempre detto, è il nostro Leao. E’ Leao… ha anche i capelli (guarda i capelli di Njie, ndr), sì sì è Leao (ride, ndr)»



NJIE – «Le tue emozioni dopo il match? Sono felice di aver sfruttato questa occasione che mi ha dato l’allenatore. Speravo di rientrare prima, però sono felicissimo. È importante tornare così, è importante per me e per la squadra».

LEGGI ANCHE – Pagelle Verona Torino 0-3: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita