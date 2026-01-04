Pagelle Verona Torino 0-3: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

I voti, i top e i flop del match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Verona Torino

Doveva essere la partita del riscatto dopo il passo falso casalingo contro il Cagliari e il Torino di Marco Baroni non ha tradito le attese. Al “Bentegodi” finisce con un rotondo 3-0 per i granata, un risultato figlio di un approccio autoritario e di una gestione magistrale delle risorse dalla panchina. La gara si sblocca già al 10’ con il più classico dei gol dell’ex: un errore clamoroso di Bernede in fase di retropassaggio innesca Simeone, che davanti a Montipò non perdona e firma il vantaggio (non esultando per rispetto verso la sua ex compagine appunto).



Il ragazzi di Zanetti tentano di reagire nella ripresa, ma la difesa guidata da Maripan (stoico) regge l’urto con ordine. Baroni decide allora di rimescolare le carte e i suoi cambi spaccano definitivamente il match. All’87’ è Casadei a chiudere i giochi con un destro chirurgico su assist di Njie. Proprio il giovane svedese, in pieno recupero, si mette in proprio scattando sul lancio di Ismajli per infilare il tris che mette il sigillo sulla gara. Con questi tre punti il Toro sale a quota 23 in classifica, agganciando l’undicesima posizione e ritrovando entusiasmo in vista del prossimo match contro l’Udinese (sono 3 le vittorie sabaude maturate nelle ultime quattro gare). Per gli scaligeri è notte fonda: la seconda sconfitta consecutiva complica il cammino in vista della sfida contro il Napoli. Vediamo i voti, i top e i flop del match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Verona Torino.

TOP VERONA TORINO: Njie

FLOP VERONA TORINO:Bernede, Mosquera

PAGELLE VERONA TORINO:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò 5.5; Bella-Kotchap 6, Nunez 5.5, Nelsson 5.5; Oyegoke 5 (dal 46’ Gagliardini 5.5), Serdar 6 (dal 66’ Harroui 5.5), Bernede 5 (dal 75’ Kastanos 5.5), Ali-Musrati 6 (dal 46’ Orban 6), Frese 5; Mosquera 5 (dal 75’ Sarr 5), Giovane 6.

Allenatore Zanetti: 5



Torino (3–4-1-2): Paleari 6; Coco 6.5, Maripan 6.5, Ismajli 7; Lazaro 6.5, Ilkhan 5.5 (dal 66’ Tameze 6.5), Gineitis 5.5 (dal 75’ Casadei 7), Aboukhlal 5.5 (dall’83 Dembélé SV); Vlasic 6.5; Simeone 7.5 (dal 75’ Zapata 6), Adams 6 (dall’83 Njie 7.5).

Allenatore Baroni: 7.5