Verona Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Verona Torino, allo Stadio Bentegodi il match per la giornata numero 18 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Il countdown sta finalmente per esaurirsi. Alle 18:00, i riflettori dello Stadio Marcantonio Bentegodi si accenderanno per una sfida che mette in palio punti pesantissimi per il prosieguo della stagione. I padroni di casa dell’Hellas Verona, guidati in panchina da mister Paolo Zanetti, scenderanno in campo con l’imperativo categorico di muovere una classifica (che si è fatta pericolosa). Gli scaligeri occupano attualmente la diciottesima posizione – a pari merito con il Pisa – a quota 12 punti e hanno un estremo bisogno di un successo per tirarsi fuori dalla “zona rossa” della graduatoria.

Dall’altra parte del rettangolo verde ci sarà il Torino di Marco Baroni, una squadra ferita e in cerca di un’immediata inversione di rotta. I granata navigano nel limbo della metà classifica. Attualmente sono fermi al tredicesimo posto con 20 punti e arrivano in Veneto con il chiaro obiettivo di cancellare il recente passo falso interno subito contro il Cagliari; una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca e (manco a dirlo) alimentato nuovamente il malcontento della piazza. Ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE.

VERONA TORINO LIVE

Ancora qualche minuto di attesa, la diretta testuale inizierà alle 18

