Torino, Baroni in conferenza pre Hellas Verona: le parole alla vigilia

Baroni prepara Hellas Verona Torino nella conferenza stampa della vigilia, le dichiarazioni del tecnico in previsione della sfida di Serie A; l’intervento

Baroni vuole iniziare al meglio il 2026. Dopo le vittorie inanellate con Cremonese e Sassuolo il suo Torino ha chiuso l’anno con il ko casalingo maturato contro il Cagliari. Un risultato che ha fatto carambolare – nuovamente – i granata nel limbo delle incertezze e, manco a dirsi, (ri)alimentato il malcontento dei tifosi. Lo sguardo va però ora al Bentegodi di Verona, dove domani sera alle 18 Zapata e compagni scenderanno in campo per affrontare la squadra allenata da Paolo Zanetti. Sentiamo la conferenza stampa del mister alla vigilia del match di Serie A Hellas Verona Torino; alcuni estratti salienti del suo intervento:

Baroni in conferenza stampa pre Hellas Verona Torino:

Qualche minuto di attesa, la conferenza stampa pre Hellas Verona Torino di mister Baroni sarà diramata a breve

LEGGI ANCHE – Torino, Cairo programma il mercato: ecco le mosse e (un) retroscena post Cagliari

