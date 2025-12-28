Torino News
Torino, Cairo programma il mercato: ecco le mosse e (un) retroscena post Cagliari
Torino, Urbano Cairo detta le redini del calciomercato granata, ecco le possibili mosse ed un retroscena dopo il match col Cagliari
Le luci dei riflettori si stavano spegnendo una a una, lasciando il Grande Torino in quella classica penombra plumbea che avvolge gli impianti sportivi dopo le partite in inverno. Ma mentre i tifosi sciamavano via e il silenzio si riprendeva gli spalti, nel ventre dello stadio il tempo sembrava essersi fermato. Attorno al tavolo, il patron del Torino Urbano Cairo, il tecnico Marco Baroni e il ds Gianluca Petrachi sono rimasti a guardarsi negli occhi. E’ durato – presumibilmente – oltre un’ora il vertice tra i tre, tanto è vero che quando l’imprenditore ha raggiunto la sua vettura nel parcheggio dello Stadio concedendosi per la canonica intervista con i giornalisti presenti erano già le 19:15.
Prima l’analisi sulla partita (il Torino ha fallito, l’ennesimo, possibile salto di qualità contro la formazione sarda), poi la pianificazione della prossima – e imminente – sessione di calciomercato invernale. «Ho parlato col mister e con Petrachi – la conferma di Cairo – abbiamo le idee chiare». Il patron non si sbilancia, né sui nomi né sulle tempistiche, ma smentisce con forza i rumors sul presunto interesse del Besiktas per Duvan Zapata:«No, non ne so nulla. Mi è nuovo». E con altrettanto vigore respinge l’ipotesi che qualche giocatore abbia chiesto la cessione: «No, a me non ha chiesto niente nessuno».
Il diktat per gennaio è il pragmatismo. Quello del Torino sarà, in sintesi, un mercato di precisione più che di volume. Inutile parlare ora di trattative avviate (sarebbe prematuro e fuorviante), la realtà dice però che il club ha individuato le falle da coprire con – almeno – tre innesti mirati: un difensore, un centrocampista e un esterno. L’identikit è specifico: profili di prospettiva e, dove possibile, Made in Italy. Sulle tempistiche, tuttavia, il patron predica calma: «Al momento non credo immediatamente. Lavoriamo, le idee ci sono», la chiosa finale. Parole che sanno di attesa, in un campionato – lo dimostra il deludente tredicesimo posto in classifica del Torino – che però non aspetta nessuno.
LEGGI ANCHE – Prati Torino, il centrocampista rimane nel mirino dei granata! Le ultime