Calciomercato Torino, la società granata si muove sul mercato: piace un giovane di prospettiva

Calciomercato Torino, la società granata ha individuato un talento di prospettiva in vista del mercato estivo.

Il Torino di Urbano Cairo è già proiettato al futuro e i dirigenti granata stanno individuando alcuni talenti di prospettiva che possano fare al caso di mister Vanoli per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da TMW, Vagnati ha messo gli occhi su Giovanni Castaldi, difensore centrale mancino classe 2007 di proprietà del Foggia attualmente in prestito in serie D al Manfredonia. Castaldi potrebbe trattare con il Torino per il trasferimento in granata a titolo definitivo sin dal prossimo mese di giugno.