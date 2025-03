Torino, il Sindaco Lo Russo aggiorna sullo Stadio Olimpico: «Ipoteche, novità e futuro, ecco a che punto siamo»

Torino, nel consueto appuntamento radio il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha fornito importanti aggiornamenti sullo Stadio Olimpico, il punto

«Tutti i martedì ormai ce lo chiedono». Con il sorriso sulle labbra e un fare ironico, il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha accolto stamane la domanda di un ascoltatore inerente agli aggiornamenti sulla situazione legata allo Stadio Olimpico Grande Torino. Così, nel consueto appuntamento radiofonico in onda sulle frequenze di To Radio, il primo cittadino ha colto la palla al balzo per svelare alcune preziose novità sul futuro dell’impianto sportivo di Via Filadelfia. Le dichiarazioni raccolte dalla redazione di CalcioNews24.

«Io ho chiesto all’Agenzia delle Entrate di non rinnovare le ipoteche sullo Stadio» ha ribadito Lo Russo. E poi: «Ricordiamo che le ipoteche il Comune se l’è ritrovate sullo Stadio in virtù del fallimento Cimminelli. Quando Cimminelli fallì, l’Agenzia delle Entrate iscrisse ipoteca sul diritto di superficie dello Stadio, quindi quando lo Stadio è tornato al Comune è tornato con le ipoteche. Questo rende impossibile qualunque lavoro di miglioria o, banalmente, di pensare a modalità diverse di gestione che non siano l’attuale concessione». Concessione al club di Via Viotti, che peraltro scadrà proprio in concomitanza con le ipoteche.

E ancora: «Sperando ovviamente venga accolta la mia richiesta (dall’AdE, ndr) abbiamo prorogato per 18 mesi la concessione attuale. Peraltro tutte le sentenze italiane dicono che non si può andare in proroga di concessione in via ordinaria, perché bisogna fare le gare». Dunque: «Abbiamo fatto questa estensione proprio in virtù di questa indeterminatezza. E per garantire ovviamente le condizioni al Torino per essere tranquillo sul prossimo campionato. E nel frattempo vedremo…».

Urbano Cairo e il Sindaco di Torino Lo Russo

In sostanza, spiega Lo Russo: «Quindi non ci sono novità, la deadline è a fine giugno. Sulla base di quello che deciderà l’Agenzia delle Entrate capiremo come procedere». E poi la chiosa: «Spero ovviamente che vi sia questa consapevolzza che…come dire…il Comune di Torino non ha nessuna ‘colpa’ di questa situazione. Quindi credo che sia giusto che un bene pubblico possa tornare nella piena disponibilità dell’ente che è proprietario: il Comune. Gli ascoltatori verranno comunque informati con grande trasparenza».