Torino, Vagnati dà il via al mercato: la strategia granata e i cinque colpi nel mirino

Il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati dà il via al calciomercato, vediamo le parole del manager, la strategia dei granata e i cinque colpi nel mirino del club

Manca una settimana esatta all’inizio della stagione del Torino. Martedì 8 luglio infatti, i granata si riuniranno tra le mura dello Stadio Filadelfia, pronti a mettersi al lavoro agli ordini del neo tecnico Marco Baroni. Ad osservare la seduta dalla tribuna dell’impianto ci sarà con ogni probabilità il direttore tecnico Davide Vagnati: colui che è chiamato a tessere le trame del calciomercato estivo del club piemontese. «Vogliamo cercare di mettere a disposizione del mister i giocatori con le caratteristiche giuste in base alle sue indicazioni, abbiamo le idee chiare» ha chiarito a riguardo il manager ex Spal nella sua ultima intervista ai microfoni Rai.

I due, Baroni e Vagnati, sono a stretto contatto in queste ore, dopo che il tecnico ex Lazio – proprio in occasione della sua prima visita al centro sportivo sabaudo – aveva espresso le proprie necessità e esigenze al dt. Era il 5 giugno e già allora la strategia in casa Torino sembrava ben delineata: cedere i pezzi più pregiati del proprio arsenale, per poi dare effettivamente il via alla campagna acquisti con colpi oculati e mirati chiesti da mister Baroni in persona. Cosa che effettivamente si sta verificando. Con il tesoretto in arrivo figlio dell’addio di Samuele Ricci (definito il passaggio al Milan per circa 25 milioni di euro) e la sempre più probabile cessione di Vanja Milinkovic Savic (ancora da capire quale lido accoglierà il portiere), il Toro si prepara ora a mettere a segno i suoi primi acquisti.

Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo con l’Empoli per chiudere l’operazione che porterà Tino Anjorin all’ombra della Mole, con il cartellino di Pietro Pellegri (e un conguaglio economico) chiamato a compiere il percorso inverso in Toscana. Discorso simile per l’altro azzurro Ardian Ismajli, liberatosi dall’Empoli ieri a parametro zero. Il condizionale è per entrambi d’obbligo, per quanto come anticipato ambo le trattative sarebbero in dirittura d’arrivo. Finita qui? Tutt’altro. Lo stesso Vagnati si trova attualmente impegnato alla ricerca di tre innesti precisi: due esterni d’attacco, capaci di operare alle spalle dell’unica punta Duvan Zapata nel 4-2-3-1 baroniano. E per finire la retroguardia che prenderà il posto del prima citato Milinkovic.

«Stiamo cercando di guardare la zona degli attaccanti esterni, abbiamo perso dei giocatori (il riferimento qui è ad Elmas e Karamoh, ndr) e aggiungere calciatori giusti senza fretta: scegliendo quello giusto e funzionale per il mister» la chiosa del dt. Insomma, assecondare le istanze di Baroni sembrerebbe la chiave di lettura del mercato granata targato 2025. ‘Sarà la volta buona?’ si domandano i tifosi del Torino sulle piattaforme online, memori di quanto accaduto in una passata sessione estiva fatta di addii improvvisi (vedi Bellanova) e rimpiazzi che nella maggior parte dei casi non si sono poi dimostrati all’altezza delle aspettative. Presto per dirlo. Ora la palla passa a Vagnati, la stagione delle trattative è appena iniziata: imperativo trasformare le parole in fatti.