Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Coppa Italia contro il Lecce.

«È normale che quanto non hai ancora raggiunto la vittoria hai la sensazione di voler prendere i tre punti anche se si parla di coppa. È utile per ritrovare l’entusiasmo. La Coppa Italia è una competizione che dobbiamo affrontare col massimo impegno per la storia del club ma anche per il nostro cammino di crescita. Giocherà qualcuno che ha giocato meno anche se non vuole dire che sono seconde linee perché tutti sono importanti. Ci aspettiamo una partita di grande voglia e ovviamente il passaggio del turno».