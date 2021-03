Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti da Torino-Inter

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Indipendentemente da chi abbiamo di fronte dobbiamo metterci lo zaino in spalla e correre. Dobbiamo uscire dal campo con la maglia non sudata ma di più perché contro un avversario contro l’Inter bisogna dare tutto. Belotti ha fatto un allenamento con la squadra, tiene particolarmente a giocare ma vedrà il mister se ci sarà spazio per lui. Simone Verdi fa grandi cose in allenamento, dovrebbe cercare di farle anche in partita perché ha tanto talento».

COVID – «Non mi piace recriminare su situazioni che sono oggettive. Noi abbiamo pagato il fatto di non esserci potuto allenare ma non deve essere un alibi e tornare a pensare solo ai discorsi di campo.»

CLASSIFICA – «Un calciatore di Serie A, soprattutto in una piazza importante come il Torino, deve essere responsabile, lucido per uscire fuori da questa situazione dando il massimo ogni giorno. Siamo una squadra di professionisti».

FUTURO BELOTTI – «Non è il caso di parlare di un singolo ma pensare solo al campo. Con Andrea c’è un rapporto estremamente schietto e franco, è una cosa di cui stiamo discutendo assolutamente».