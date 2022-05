Torino, Vagnati: «Su Belotti sensazioni positive. Bremer? Tante chiamate»

Davide Vagnati, dirigente del Torino, ha parlato di alcuni temi caldi di mercato in casa granata: ecco le sue dichiarazioni

Davide Vagnati ha parlato a Dazn prima di Torino-Roma.

BELOTTI – «Non lo so cosa succederà, ne parleremo la prossima settimana. Siamo ottimisti nel senso che ancora nulla è deciso. Sono ottimista di natura. Non voglio espormi, ma oggettivamente non avendo fatto nulla mi baso sul suo cuore granata, quindi le sensazioni sono positive in questo senso».

BREMER – «Ci sono state tante telefonate, ma intanto oggi verrà premiato come miglior difensore del campionato. Un grande riconoscimento per una grande persona e un grande giocatore».