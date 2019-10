Toro, Cairo assicura: «Mazzarri è l’unico non in discussione»

Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta rimediata dal Toro contro la Lazio. Le sue parole

Urbano Cairo spazza via le nuvole e assicura che Walter Mazzarri non rischia l’esonero dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Lazio. Queste le parole del numero uno granata a Sky Sport.

«Mazzarri è l’unico che non è in discussione. Abbiamo analizzato la partita col mister, oggi non ho visto la squadra che ho visto in altre occasioni. Il ritiro non è la soluzione dei problemi, ma un momento giusto per confrontarsi, riflettere e fare un esame di coscienza»