Toro, gennaio è già decisivo per la classifica e per il futuro di Giampaolo

I granata subito in campo contro Parma e Verona, per invertire il trend, trovare nuovi stimoli e confermare Giampaolo. A fine gennaio il primo bilancio

Si parte con l’obbligo di cancellare un 2020 da dimenticare per un Torino che dovrà risalire la classifica, anche per dare un futuro certo a Giampaolo. Gennaio già decisivo per il tecnico così come per le ambizioni di rimonta dei granata che affronteranno subito due sfide da non sottovalutare ma alla portata contro Parma e Verona, prima del big match contro il Milan. Poi la Coppa Italia e le tre partite che chiuderanno il primo mese del 2021 contro Spezia, Benevento e Fiorentina, il 29 gennaio. A fine mese il primo bilancio del 2021, con riflessioni estese anche all’allenatore e Vagnati.

Contro il Parma Giampaolo ritrova Murru, mentre sono ancora in dubbio Ansaldi, Bonazzoli e Millico. Nessuno squalificato, unico diffidato Rincon che dovrebbe partire dal primo minuto a centrocampo. In difesa Giampaolo sembra intenzionato a riconfermare Izzo e Sirigu proprio come al San Paolo contro il Napoli, prima della sosta. Rispetto al 3-5-2 visto contro Insigne e compagni potrebbe cambiare qualcosa in difesa, con Lyanco favorito su Buongiorno. Mentre si potrebbero rivedere lo stesso centrocampo in blocco, così come l’attacco, con Verdi favorito su Zaza accanto al bomber Belotti.