Toro, Juric ha conquistato la piazza. E oggi a Superga l’ultima per Belotti?

Ivan Juric ha conquistato i granata per lo spirito messo in campo al di là dei risultati. E oggi a Superga l’ultima da capitano per Belotti?

Come riporta La Stampa, Ivan Juric salirà per la prima volta a Superga per il ricordo del Grande Torino: «Ho capito che si tratta di un luogo unico, ci sono stato nei mesi scorsi» ha commentato. L’allenatore croato ha conquistato l’affetto di squadra e tifosi con il suo spirito battagliero.

Per chi potrebbe essere l’ultima volta a Superga è Belotti: il Gallo, in scadenza a giugno, non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro.