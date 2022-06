Torreira: «Mi auguro di restare alla Fiorentina, se no…». Le parole del centrocampista uruguaiano

Lucas Torreira resta in bilico tra Arsenal e Fiorentina. I viola hanno chiesto lo sconto rispetto al riscatto di 15 milioni: la trattativa si è arenata.

Queste le parole del centrocampista uruguaiano a Ovacion: «In questo momento non so nulla. Voglio solo riposarmi dopo una stagione piena di impegni. Dopodiché troveremo la migliore soluzione con i miei rappresentanti, come ho detto più volte io mi auguro di rimanere alla Fiorentina, altrimenti troverò una squadra in cui giocare con continuità».