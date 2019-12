Torreira Napoli, pronto l’affondo: ecco le cifre dell’operazione

Torreira Napoli, pronto l’affondo per il playmaker uruguaiano: ecco le cifre dell’operazione con l’Arsenal

Il Napoli esce allo scoperto. E, per la sessione di mercato di gennaio, mette nel mirino Lucas Torreira. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il ds Giuntoli avrebbe già recapitato all’Arsenal un’offerta da 30 milioni di euro: 3 per il prestito oneroso di 18 mesi ed i restanti 27 per l’obbligo di riscatto.

L’uruguaiano ex Sampdoria, infatti, potrebbe ricoprire alla perfezione il ruolo di playmaker, nel 4-3-3 di Gattuso, attualmente scoperto. L’alternativa si chiama Sander Berge, norvegese in forza al Genk sfidato recentemente in Champions League.