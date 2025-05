Torres-Atalanta U23: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo stadio Vanni Senna andrà in scena la sfida di Serie C Torres-Atalanta U23: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo stadio Vanni Senna si giocherà la gara valevole per il ritorno dei playoff di Serie C tra Torres-Atalanta U23. Si riparte dal 7-1 dell’andata a favore dei baby atalantini. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Dametto, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre; Mastinu, Fischnaller; Zamparo. All. Greco.



ATALANTA U23 (3-4-1-2): Pardel; Berto, Obric, Del Lungo; Bergonzi, Panada, Gyabuaa, Bernasconi; Cassa; Vavassori, De Nipoti All. Modesto.

Orario e dove vederla in tv

Torres-Atalanta U23 si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 14 maggio per i playoff del campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.