Torres e l’addio al Liverpool: «Proprietà bugiarda. Volevo vincere»

Fernando Torres ha riavvolto il nastro dei ricordi e raccontato le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il Liverpool nell’estate 2011, trasferendosi al Chelsea.

«Ero veramente felice a Liverpool, ma in quel periodo il club era vicino alla cessione. Avevano venduto i migliori integrando giovani che avevano bisogno di tempo per crescere. Io non ne avevo anche perché ero andato via per vincere trofei. Purtroppo ci sono state bugie dette dai proprietari e io dovevo trovare la mia strada, che poi è stata quella del Chelsea».