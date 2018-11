Tottenham-Chelsea highlights e gol: le azioni salienti del derby di Londra

Tottenham-Chelsea highlights e gol: le azioni salienti del big match della 13ª giornata della Premier League 2018/2019

La 13ª giornata di Premier League ci regala il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea, in programma al Wembley Stadium, dove dal 2017 gli Spurs giocano in attesa del nuovo stadio. La gara oltre alla rivalità tra le due compagini profuma di alta classifica dato che le due formazioni in campo sono non troppo lontane dalla vetta. Separate da un punto, Tottenham e Chelsea sono rispettivamente quarta e terza in classifica alle spalle di Liverpool e Manchester City. Un successo potrebbe garantire ad entrambe le società l’occasione di avvicinare le prime due della classe e stringere ancor di più la classifica.

Per il big match del Wembley Stadium è stato designato l’arbitro Martin Atkinson che sarà assistito dai collaboratori Stephen Child e Lee Betts. Quarto uomo è Stuart Attwell.