Tottenham, Conte: «Il mio contratto? Devo parlare con il club...»

In caso il tecnico lasciasse il club inglese molte società italiane sarebbero pronte all’assalto, Juve e Inter su tutte

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato in merito alla sua situazione contrattuale negli Spurs. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Il mio contratto adesso non ha importanza. La cosa più importante è prepararsi per la partita. Devo parlare con il club e troveremo la soluzione migliore per tutti».