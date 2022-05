Tottenham, Conte: «Nessuno pensava potessimo lottare per la Champions...»

L’allenatore del Tottenham Conte si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la vittoria contro il Leicester

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa al termine della vittoria per 3-1 sul Leicester si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in merito alla corsa Champions degli Spurs.

LE PAROLE – «Penso che nessuno ad inizio stagione potesse immaginare il Tottenham in lotta per un posto in Champions, soprattutto a novembre. Per questo motivo dobbiamo essere soddisfatti».