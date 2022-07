Tottenham, Conte sogna Zaniolo: sfida lanciata alla Juventus

Il Tottenham non molla Zaniolo e Conte sogna di strapparlo alla “sua” Juventus

Come riportato da Tuttosport, la concorrenza per la Juventus su Nicolò Zaniolo si fa sempre più agguerrita.

Il Tottenham in particolare, sotto indicazione di Antonio Conte, vorrebbe spingere per strappare l’attaccante alla Roma, ma deve prima vendere qualcuno per liberare spazio in rosa. La Juventus, dal canto suo, attende ancora di trovare una quadra giusta che convinca i giallorossi a cedere.

