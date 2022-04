Tottenham, Conte su Kane: «Si merita il meglio, è di livello mondiale»

Tottenham, Conte su Kane: «Si merita il meglio, è un attaccante di livello mondiale. Ora otto finali per arrivare in Champions»

Nella gara di oggi, il Tottenham ha umiliato per 5-1 il Newcastle. Nel post partita, Antonio Conte ha analizzato la prestazione dei suoi e ha speso parole al miele per Harry Kane.

LA PRESTAZIONE – «Stiamo creando tante occasioni e stiamo segnando molto: mi piace vedere la squadra giocare così. Venerdì abbiamo perso Reguilón per un infortunio al ginocchio e abbiamo trovato una soluzione per giocare con Doherty a sinistra ed Emerson a destra. Significa che c’è stato un grande lavoro sotto l’aspetto tattico e fisico. Adesso abbiamo otto finali per cercare di prendere punti in ogni partita per continuare a sognare di finire tra i primi quattro.

KANE – «Mi piace molto Harry Kane come persona, non solo come giocatore. È un attaccante di livello mondiale e si merita il meglio. Gli ho detto che era deluso solo per una cosa che non ha segnato perché ha giocato una partita fantastica».