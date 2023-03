Tottenham, Conte sul suo futuro: «Non sono così stupido da continuare a uccidermi»

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico italiano

PAROLE – «Non possiamo fare miracoli. Il club conosce la mia idea, è tutto chiaro. Vedremo cosa succederà in futuro, non sono così stupido da uccidermi. Fino alla fine sono pronto a morire per il club, ma poi vedremo. Non sono così stupido da continuare a uccidermi».