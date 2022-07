Tottenham, dopo Lenglet si lavora anche per Pau Torres

Antonio Conte vuole rinforzare la difesa del Tottenham: dopo Lenglet dal Barcellona gli Spurs guardano ancora in Spagna per Pau Torres

Antonio Conte ha chiesto un secondo rinforzo per la difesa del Tottenham. Dopo l’arrivo di Lenglet in prestito dal Barcellona, gli Spurs guardano ancora in Spagna.

Secondo quanto riportato da Metro, piace Pau Torres del Villareal. Nonostante la valutazione alta, il Tottenham farà un tentativo per portarlo a Londra.