Tottenham, Hojbjerg: «É stato onesto, capisco cosa vuole da noi»

Tottenham, le parole di Emil Hojbjerg dopo la conferenza di Antonio Conte: «Noi dobbiamo fare il possibile per accontentarlo»

Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham, ha parlato dal ritiro della nazionale danese sulla conferenza stampa di Antonio Conte. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo visto tutti la sua conferenza stampa, è stata molto onesta. Non è felice perché non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo, anche se siamo ancora dove vogliamo e dobbiamo essere in Premier League. Capisco che per avere successo come squadra occorrono undici uomini impegnati in un progetto comune e penso che l’allenatore debba spiegare come si sente. Facciamo il possibile per accontentarlo. Quello che so è che sono un giocatore onesto. Sono un giocatore che dà sempre il 100% per la squadra»