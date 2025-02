Tottenham, emergenza infortuni senza fine: anche Dragusin si dovrà operare al ginocchio, le ultime

Tottneham, continua l’emergenza infortuni per gli Spurs: ai numerosi infortunati lungodegenti si aggiunge anche Radu Dragusin: stagione finita?

Il momento difficile del Tottenham, 14ª in classifica in Premier League, passa anche dai numerosi infortuni patiti dai calciatori di Postecoglou: al momento fuori squadra ci sono con infortuni di una certa gravità Vicario, Udogie, Solanke, Romero, Bremer, Brennan Johnson, Maddison e Odobert e, ultimo della lista in ordine cronologico, anche Radu Dragusin. Il difensore rumeno, ex di Juve e Genoa, si è dovuto operare dopo la rottura del crociato del ginocchio destro. Di seguito il comunicato del club.

«Possiamo confermare che Radu Dragusin si sottoporrà ad un intervento chirugico al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Radu sarà seguito dal nostro staff medico per determinare quando potrà tornare ad allensarsi. Siamo tutti con te, Radu».