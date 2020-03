Tottenham, Kane gela i tifosi degli Spurs: «Non so se resterò»

Kane non esclude un addio al Tottenham: le dichiarazioni dell’attaccante del club londinese sul suo futuro spaventano i fan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, Harry Kane ha rilasciato dichiarazioni certamente non rassicuranti per i tifosi in merito alla sua permanenza al Tottenham.

«Resto al Tottenham? Non posso dire sì e nemmeno no. Adoro gli Spurs e li amerò sempre ma se sento che non stiamo progredendo come squadra o che non stiamo andando nella giusta direzione, non rimarrei certo solo per divertimento. Sono un giocatore ambizioso».