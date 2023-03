Tottenham, Kulusevski: «La situazione di Conte non influisce: voglio restare»

Kulusevski fa chiarezza sul suo futuro, spiegando come la decisione del Tottenham su Conte non influisca sul suo riscatto

Come riportato da Fabrizio Romano, Dejan Kulusevski si sente sicuro del riscatto del Tottenham nella prossima finestra di calciomercato. Di seguito le parole dello svedese, riportate dall’esperto di mercato.

«La situazione di Conte non influirà sull’opzione di acquisto del club per me, assolutamente no. Voglio restare agli Spurs, ovviamente».

