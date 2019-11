Tottenham, Mourinho “ruba” due collaboratori al tecnico del Lille

Mourinho strappa due collaboratori a Gaultier, tecnico del Lille: la risposta del tecnico francese al manager del Tottenham

Le prime polemiche riguardanti Mourinho arrivano dall’estero, precisamente da Lille. L’allenatore del Tottenham ha portato a Londra due collaboratori sotto contratto con il club francese.

Si tratta nello specifico del vice allenatore Joao Sacramento e l’allenatore dei portieri Nuno Santos. E il tecnico Gaultier non l’ha presa affatto bene.

Ecco le sue parole sulla vicenda nel comunicato del Lille: «Sono arrabbiato, infastidito, perché il tempismo non è stato ottimo. Ma cosa avrebbe potuto fare il mio presidente. Mourinho ha chiamato il ds Campos, non me. Una pugnalata alla schiena? Non so se si possa interpretare così. Che classe però comportarsi in questo modo…».