Tottenham, Mourinho sicuro: «A fine anno in classifica saremo dove ci compete»

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Wolverhampton

José Mourinho, allenatore del Tottenham ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida di Premier League degli Spurs contro il Wolverhampton.

«Sappiamo qual è il nostro posto e sicuramente non è la seconda metà della classifica o il settimo o l’ottavo posto. A fine stagione saremo dove ci compete. Il Wolverhampton è una squadra che ha lo stesso allenatore da tre anni e che ha dunque una sua identità. Sarà difficile per noi, ma anche per loro»