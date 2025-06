Tottenham, Postecoglou crede nella permanenza: «Ecco cosa volevo dire quando parlavo della terza stagione»

Le parole di Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, sul suo futuro: «Abbiamo assaporato il successo, ora riviviamolo»

Ange Postecoglou, allenatore australiano del Tottenham, ha voluto chiarire le sue recenti dichiarazioni sul futuro con il club londinese, dopo la vittoria in Europa League. Durante la parata celebrativa organizzata a Londra per festeggiare il successo, il tecnico aveva usato una frase criptica, «In tutte le migliori serie TV, la terza stagione è migliore della seconda», che ha scatenato interpretazioni contrastanti tra i tifosi e i media, alimentando sia speranze di permanenza sia dubbi su un possibile addio. Intervistato dall’emittente australiana ABC, Postecoglou ha spiegato il vero significato delle sue parole, sottolineando il desiderio di continuare a crescere senza accontentarsi del momento.

«Non volevo che ci limitassimo a goderci il momento. Volevo che pensassimo a ciò che verrà dopo, a non accontentarci. Ne abbiamo avuto un assaggio ora. I miei giocatori lo hanno assaporato, il club lo ha assaporato. Bene, assicuriamoci di tornarci di nuovo».