Tottenham, l’indiscrezione dalla Croazia: un grave lutto familiare dietro la scelta del silenzio stampa del tecnico. Ecco cos’è successo

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 del Tottenham contro il Nottingham Forest, a presentarsi davanti ai giornalisti non è stato Igor Tudor, allenatore croato degli Spurs, ma il suo vice Bruno Saltor. Nel dopopartita, lo stesso collaboratore tecnico ha spiegato che l’assenza del tecnico era legata a motivi personali e familiari, aggiungendo che non era il momento giusto perché fosse lui a parlare pubblicamente. La notizia è stata confermata anche da diverse fonti inglesi, che hanno parlato apertamente di un lutto familiare improvviso.

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Secondo quanto riferito dalla stampa croata, e in particolare da fonti riprese nelle ultime ore dopo la gara, dietro alla scelta ci sarebbe la scomparsa del padre di Tudor, Mario Tudor. La notizia è stata riportata in Croazia da media che parlano di una conferma arrivata dopo il match, mentre in Inghilterra il club e l’ambiente Tottenham hanno mantenuto un profilo più riservato, limitandosi inizialmente a fare riferimento a una seria questione familiare.

Per il tecnico croato, arrivato in un momento già molto delicato per la stagione del Tottenham, si tratta dunque di una serata ancora più difficile sul piano umano. Il calcio, in questo caso, passa inevitabilmente in secondo piano.