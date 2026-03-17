Tottenham, Tudor alla vigilia dell’Atletico Madrid: «Dobbiamo giocarla per passare il turno, bisogna dimostrare una cosa»

Tottenham, la conferenza stampa del tecnico Igor Tudor alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid

Tra le partite di domani degli ottavi di Champions c’è Tottenham Atletico Madrid: il tecnico degli Spurs, Igor Tudor, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, dopo la sconfitta dell’andata per 5 a 2. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

PAROLE – «È una partita che dobbiamo giocare per passare il turno. Quindi l’obiettivo principale è restare concentrati su questo match, pur sapendo che la nostra priorità resta la salvezza in campionato. Domani è, diciamo, una grande sfida dopo tutto quello che è successo: dobbiamo dimostrare di poter fare bene contro di loro. Difficile, ma non impossibile. Dobbiamo restare in partita il più a lungo possibile. La gara può essere lunga, quindi dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza».

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