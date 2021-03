Intervistato dalla rivista Sette, Francesco Totti ha ripercorso le tappe della propria carriera parlando di tre importanti figure

Intervistato dalla rivista Sette, Francesco Totti ha parlato del proprio rapporto con il suo ex allenatore e amico Carlo Mazzone: «È stato come un secondo padre, mi ha cresciuto e l’ho incontrato nel momento più complicato per un giovane. Ha fatto emergere i miei talenti».

SU DE ROSSI – «È stato un fratello, è sempre stato il mio tifoso fin da quando faceva il raccattapalle. Siamo cresciuti insieme e mi dispiace cha abbia fatto il capitano per così poco tempo. Gli ho fatto da tappo ma non è stata colpa mia».

SU CASSANO – «Con lui abbiamo fatto cose da circo in campo, ma si è espresso al 30-40% delle potenzialità. Si è messo accanto delle persone che non gli hanno fatto bene. Se mi avesse ascoltato, avrebbe giocato nella Roma per 20 anni. La gente era innamorata di lui. Al di là delle cavolate, lui in campo era quello che era. Un fenomeno».