Totti: «Uno come me? Ora non esiste, lo troveremo»

Francesco Totti ha raccontato le sue recenti esperienze da talent scout: le parole dell’ex campione della Roma

Intervenuto nel corso della diretta Instagram insieme a Candela, Francesco Totti ha parlato del suo attuale impiego da scopritore di giovani talenti.

«In questo momento sono in stand by: vedo calciatori giovani, voglio far crescere i ragazzi nel migliore dei modi. Voglio far sì che crescano onestamente come son cresciuto io, con valori importanti. Per questo sto cercando in giro per il mondo nuovi talenti. Se esiste un altro Totti? No, al momento no. Ma lo troveremo insieme».